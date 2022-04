El congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, afirmó hoy que uno de los cambios que se debería hacer a la Constitución es que sea el Estado quien fije los precios en el mercado y no las empresas privadas.

“El Estado debe ser quien controla los precios a favor de las mayorías y el Congreso está para decir en qué casos se está excediendo y en qué casos no. Pero dejarle el libre albedrío a terceras personas que dirigen nuestros destinos económicos y poner el grito al cielo, creo que no es de peruanos”, señaló.

En ese sentido, dijo que los privados no estarían de acuerdo con esto, ya que “hasta ahora mantienen un monopolio que no quieren aceptar. Porque si no fuese así, ¿qué tanto les afecta?”.

Además, el parlamentario aseguró que la convocatoria a una posible Asamblea Constituyente, impulsada desde el Ejecutivo, no es para que Perú Libre se mantenga en el poder, sino para realizar cambios beneficiarían a la población.

“Este es el Parlamento, aquí se debate. Si tanto miedo tienen a la Constituyente, vengan aquí y que digan cuál es su temor. Que no digan que la Asamblea Constituyente es para que tal o cual partido se perpetúe en el poder. Eso es totalmente falso porque aquí vamos a participar todos los peruanos”, dijo a la prensa en el frontis del Congreso.

Finalmente, Waldemar Cerrón anunció que este miércoles 27 realizará un foro denominado “Hacia una Asamblea Constituyente” para que se debatan ideas. Este evento, que se llevaría a cabo en el Congreso, contará con la presencia de Vladimir Cerrón.

VIDEO RECOMENDADO

El decano del Colegio Médico del Perú dio detalles de la reunión que sostuvo con el titular del Ministerio de Salud en la que debatieron la posibilidad de eliminar el uso de mascarillas en espacios abiertos.