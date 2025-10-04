



Otra vez la carretera Central se tiñó de sangre debido a diversos accidentes de tránsito ocurridos la madrugada de ayer. El saldo es un fallecido y varios heridos.

El hecho más grave está relacionado con una abogada que viajaba de Huancayo a Lima junto a su novio Ella perdió la vida al tropezar y caer accidentalmente por una pendiente al costado de la vía.La tragedia ocurrió al promediar las 2 de la madrugada de ayer en el km 46 de la vía Central, sector de Chapopampa, distrito de Curicaca en Jauja.

La víctima es la abogada huancaína Ruth Leydhi Bustamante Sierra (33), hija del juez especializado del Segundo Juzgado Civil de Huancayo Jorge Bustamante.

Según los testigos, la víctima descendió del vehículo para averiguar el motivo del cierre del tránsito. Al retornar por el borde de la pista tropezó en la berma cayendo por una pendiente de 5 metros, golpeándose contra una roca. Su muerte fue instantánea.

Según relató su pareja Jhon Baltazar, cuando se reabrió el tránsito ella no aparecía, por lo que comenzaron a buscarla en medio de la oscuridad, solicitando apoyo a los policías de Pachacayo, quienes luego de una intensa búsqueda lograron ubicarla sin vida.Hasta el lugar se movilizaron sus padres y la subprefecta de Pucará.