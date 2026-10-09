El candidato al Gobierno Regional de Arequipa por el movimiento regional Fuerza Arequipeña, Alfredo Zegarra Tejada, plantea una reingeniería del sistema de salud, mayor inversión en infraestructura hospitalaria y la descentralización de los servicios médicos.

Al referirse al estado del sector salud, Zegarra sostuvo que Arequipa está, “a punto de entrar a cuidados intensivos”, debido a las deficiencias en los hospitales y establecimientos del primer nivel de atención. Señaló que el personal médico, asistencial y de salud mantiene el funcionamiento del sistema pese a la falta de recursos. Advirtió que numerosos puestos y centros de salud están desabastecidos, carecen de trabajadores y equipamiento, e incluso presentan deterioro en su infraestructura.

Para revertir esta situación, propone equipar los establecimientos del primer nivel y determinar la cantidad de personal que requiere cada uno. Planteó que los centros de salud cuenten con laboratorios, equipos de rayos X y ecógrafos, a fin de facilitar diagnósticos oportunos y definir si los pacientes pueden recibir tratamiento en el lugar o necesitan ser derivados a un hospital especializado. También propuso implementar programas de prevención del cáncer y de enfermedades dermatológicas y gastrointestinales.

Respecto a los hospitales inconclusos, según el candidato, se deben asumir los activos y pasivos para poner en funcionamiento el hospital Maritza Campos el próximo año. Asimismo, planteó terminar el hospital de Camaná y otros establecimientos que llevan varios años pendientes. Cuestionó que algunas obras hospitalarias demoren entre 14 y 15 años en construirse y advirtió que la infraestructura, por sí sola, no garantiza la atención si no se cuenta con personal suficiente y una adecuada organización de los servicios.

Zegarra también propuso desarrollar servicios especializados para evitar que los pacientes tengan que viajar a Lima en busca de tratamientos complejos. Entre sus planteamientos figura la creación de un Instituto del Corazón que permita realizar procedimientos como bypass coronarios. El candidato cuestionó que otras zonas del país cuenten con institutos especializados mientras que el sur carece de una oferta similar.

Otra de sus propuestas es implementar una unidad de trasplantes que inicialmente atienda procedimientos de córnea y médula ósea, para posteriormente evaluar la posibilidad de incorporar trasplantes renales.

Además, planteó crear una unidad oftalmológica orientada a prevenir la ceguera y atender oportunamente a pacientes que podrían conservar la visión si recibieran tratamiento especializado y oportuno.