La congestión vehicular se agudizará en el Cercado de Arequipa este sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, en las calles como Juan de la Torre, Ayacucho, Puente Grau, Peral, Rivero, debido a que la Municipalidad Provincial de Arequipa cerrará la intersección de la Av Juan de la Torre con Peral, a la altura del colegio Luis H. Bouroncle.

Es decir, los vehículos que subían por Juan de La Torre ya no podrán girar hacia la izquierda, hacia la calle Peral. Los vehículos tendrán que continuar hasta el cruce con la calle El Golfo y girar por Saenz Peña para bajar por El Filtro o contrariamente, seguir por Saenz Peña o la calle Las Flores hacia el distrito de Miraflores.

El cierre del tránsito, según la Municipalidad será a partir de las 6:00 horas de la mañana hasta las 18:00 horas, por lo tanto, los conductores de transporte particular y público, deberán asumir las medidas de prevención, con el fin de evitar el congestionamiento, considerando el movimiento del parque automotor por celebrarse el Día de San Valentín.

El reasfaltado de de la Av. Juan de la Torre tiene un avance del 70% con el presupuesto de 2 millones 300 mil soles.

VIDEO RECOMENDADO