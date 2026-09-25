Una abogada que acudió al penal de varones de Arequipa para visitar a un interno fue intervenida después de que agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) encontraran la suma de mil dólares dentro de su billetera, cifra que supera el límite permitido para ingresar dinero a la cárcel.

El hallazgo se produjo el último miércoles durante la revisión de las pertenencias de la letrada. Los agentes encontraron nueve billetes de cien dólares y otros dos de cincuenta. La institución emitió un comunicado precisando que entre sus disposiciones de seguridad está establecido un tope equivalente al 30% de la remuneración mínima vital.

La visitante, cuya identidad no fue difundida por el INPE, se presentó como abogada defensora y tenía previsto reunirse con Robert Montez Velarde, quien se encuentra recluido en el pabellón A por delitos sexuales contra un menor de edad.

Tras detectar el dinero, el personal penitenciario comunicó lo sucedido a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y a la Policía para las diligencias correspondientes. Además, el INPE informó que las autoridades del penal iniciaron una investigación administrativa para determinar las medidas aplicables a la abogada, estas podrían incluir la suspensión temporal o definitiva de su ingreso al establecimiento penitenciario.

Es el segundo caso en el que el personal del INPE detecta este año que un visitante intenta ingresar dinero al penal. Hace dos semanas, Nelson Carrillo Sullayme, trabajador de seguridad del mismo penal, fue detenido cuando intentaba ingresar 20 mil soles y alrededor de 50 chips para teléfonos celulares ocultos en compartimientos secretos de su mochila.

Nelson Carrillo fue procesado y el fin de semana acabó condenado a cinco años de prisión efectiva por el ingreso indebido de equipos o sistemas de comunicación al penal. El proceso concluyó mediante una terminación anticipada, luego de que el agente reconociera su delito. Además, se le impuso el pago de una reparación civil de 25 mil soles y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.