¡Fuera! ¡No has hecho nada! ¡Corrupto! Fueron algunas de las frases que ciudadanos le gritaron ayer al alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, cuando ingresó a la Plaza de Armas, donde se hizo la escenificación de la fundación española de Arequipa como parte de las actividades por el 482° Aniversario de la ciudad.

El abucheo en contra del burgomaestre continuó cuando fue presentado para dirigirse a la población, tanto así que el moderador de la actividad tuvo que pedir respeto en un intento de calmar a los asistentes.

POBLADORES CRITICAN LA FALTA DE OBRAS DE IMPACTO

Un día antes, el domingo 14, la autoridad hizo una rendición de cuentas sobre su gestión de 4 años que culmina en diciembre en la que, si bien reconoció algunos errores (como la frustrada implementación de ciclovías temporales), engrandeció su trabajo, refiriendo que hizo una inversión de S/120 millones en la ejecución de obras, la mayoría para reasfaltado y mejoramiento vial.

La evaluación de la población es diferente y no favorece a la autoridad provincial, pues se le cuestiona la falta de obras de impacto y que sirvan al ciudadano de a pie.

“Lo que falta es bastante. Yo pienso que debe hacer más trabajos, no se nota lo que ha hecho, de repente está escondido. Yo no votaría nuevamente por él sinceramente, debe trabajar más”, expresó una de las asistentes. Otro de los presentes cuestionó el ausentismo de Candia percibido en estos 4 años de gestión. “¿De dónde será este alcalde? No sabemos. No hace nada”, criticó.

De los ciudadanos a los que consultó Correo, la mayoría cuestionó la falta de proyectos importantes para la provincia.

Se lamentó la falta de planes para tener mayor incidencia en jóvenes y adultos mayores. “Debió construir un albergue para los ancianos, por la pandemia ha aumentado la necesidad y hacen enormes colas por un plato de comida (...) se necesita más oportunidades de estudio y trabajo para que nuestros jóvenes no cedan a los vicios”, expresó una ciudadana.

INVERSIÓN DE 120 MILLLONES DE SOLES NO AYUDÓ A RESOLVER PROBLEMAS DE AREQUIPA

La población en las calles no fue la única en desaprobar la gestión de Candia. El regidor provincial Jorge Condori calificó de “gestión para el olvido” la labor del gobernador provincial.

“No hay ni una sola obra que la ciudadanía valore, pues las que se han realizado se ejecutaron sin planificar, con adendas, con retraso y muchas molestias a la sociedad”, expresó Condori en referencia a las obras del intercambio vial Bicentenario, avenida Vidaurrazaga, y paraderos el Sistema Integrado de Transportes; las cuales tienen en común la falta de sociabilización por el municipio provincial por lo que recibieron la oposición de vecinos.

“La inversión de S/120 millones, que ha señalado no ha resuelto los problemas centrales de Arequipa como el transporte público, seguridad ciudadana y tratamiento de residuos sólidos”, observó.

El legislador también calificó de irresponsable la elaboración de expedientes técnicos valorizados en S/100 millones, tal como anunció el alcalde, a pocos meses de dejar el cargo, pues “más adelante podrían necesitar actualizar costos, tal como ha sucedido en la actual gestión que recibió expedientes mal elaborados”, advirtió Condori.