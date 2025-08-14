La congresista María Agüero fue blanco de abucheos durante la ceremonia de Sesión Solemne por el 485 aniversario de la Fundación Española de Arequipa, realizada hoy en el Teatro Municipal. El incidente ocurrió cuando se mencionó su nombre en la lista de autoridades presentes, lo que provocó pifias y desaprobación del público.

La reacción estaría motivada por sus recientes declaraciones sobre el conflicto limítrofe entre Perú y Colombia, en las que cuestionó el accionar de las Fuerzas Armadas peruanas y expresó su respaldo al presidente colombiano, Gustavo Petro. “Gustavo Petro, guerrillero, defensor de los pobres de América Latina, no como nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas policiales peruanas que están asesinando a los compatriotas con balas, con balas”, dijo en una sesión del Congreso.

A ello se suman afirmaciones anteriores en las que aseguró “no sentirse arequipeña”, lo que en su momento generó duras críticas de autoridades y ciudadanos.

El alcalde distrital de Yanahuara, Sergio Bolliger, calificó dichas expresiones como una “traición a Arequipa y al Perú”. “Ella no ha debido estar invitada, seguro se ha invitado sola. Aquí todos hemos escuchado cuando dijo en más de una oportunidad que no se siente arequipeña y hasta ofendió a nuestros escolares”, declaró el burgomaestre.

Tras la ceremonia, Diario Correo intentó obtener declaraciones de la parlamentaria, pero su personal de confianza evitó que fuera abordada por la prensa, impidiendo cualquier pronunciamiento.

Es necesario precisar que Agüero fue la única congresista que asistió a la ceremonia, de los 6 representantes que tiene Arequipa en el Congreso de la República.

