La Fiscalía entregó ayer los cuerpos de 12 personas muertas tras el trágico accidente de tránsito ocurrido el lunes 23 de marzo en el cruce Espinar, distrito de San Antonio de Chuca, en la provincia de Caylloma en Arequipa. Sin embargo, el cadáver del conductor del remolcador, quien sería Adelino Días de Moura, presuntamente de nacionalidad brasileña, permanece sin ser recogido en la morgue de Arequipa.

El siniestro, que involucró a una minivan y un vehículo de carga pesada, dejó inicialmente 11 fallecidos en la zona del impacto, cuyos restos fueron entregados a sus familiares que llegaron hasta el kilómetro 174+100 de la vía Arequipa–Puno. A ellos se suman dos víctimas que perdieron la vida cuando eran trasladadas a una clínica particular en Arequipa, elevando la cifra total de decesos.

Según la fiscal Provincial Penal Corporativa de Chivay, Edelys Nadiezdha Apaza Gómez en coordinación con la comisaría de Cerro Colorado, los cuerpos fueron trasladados e internados en la División Médico Legal de Arequipa para su identificación y posterior entrega a los deudos.

Accidente vía Arequipa-Puno: Fiscalía entrega 12 cuerpos y solo queda del ciudadano brasileño (Foto: GEC)

PIDEN INFORMACIÓN DEL CONSULADO DE BRASIL PARA CONFIRMAR LA IDENTIDAD

En tanto, el cuerpo del conductor del remolcador (Adelino Días de Moura) continúa en la morgue sin ser identificado plenamente. Según la Fiscalía, sus huellas dactilares no figuran en el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), lo que dificulta su reconocimiento.

Ante esta situación, se han iniciado gestiones para lograr su identificación y ubicación de familiares. Entre ellas, se ha solicitado información al Consulado General de Brasil en el Perú, así como a la SUNAT-Aduanas sobre el ingreso al país de los vehículos involucrados, con placas RYG2H27 (tracto) y RLP2D82 (remolque). Asimismo, se ha oficiado a Interpol Lima para que recabe datos de las autoridades brasileñas sobre la propiedad e historial de dichas unidades.

Por otro lado, cinco personas permanecen hospitalizadas con pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones.

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