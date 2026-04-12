Dos accidentes se registraron este domingo durante la jornada electoral en Arequipa, en los distritos de Paucarpata y Socabaya, dejando a dos mujeres afectadas mientras intentaban cumplir con su deber cívico.

El primer caso ocurrió en el distrito de Paucarpata, donde una electora resultó herida al interior del colegio Julio C. Tello. La ciudadana, identificada como Bernardina Condori, sufrió un corte en la frente luego de resbalar al pisar una losa y golpearse contra una pared dentro del plantel.

La mujer había acudido al local de votación acompañada de su hija. Tras el accidente, efectivos de la comisaría de Colca Apaza la auxiliaron y la trasladaron al hospital Honorio Delgado Espinoza para recibir atención médica.

El segundo incidente se registró en el distrito de Socabaya. La ciudadana Edith Abarca Huillcara, de 38 años, no pudo emitir su voto tras desmayarse cuando se dirigía a su centro de votación, el colegio Santísimo Salvador.

Mujeres resultan heridas durante las elecciones en Arequipa y son trasladadas al hospital Honorio Delgado Espinoza (Foto: GEC)

Según se informó, la mujer se trasladaba desde el sector 1 de Mayo y presentaba molestias de salud en días previos, como rigidez muscular. Su estado se habría agravado debido a la preocupación generada al conocer que su esposo, designado como miembro de mesa, no acudió a cumplir su función, lo que implicaría pagar una multa de 275 soles.

Abarca Huillcara fue auxiliada por personal de Serenazgo del distrito de Socabaya, quienes la trasladaron a un centro de salud para su atención.

Ambos casos evidencian situaciones imprevistas que se presentaron durante la jornada electoral en la región.