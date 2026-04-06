El partido Acción Popular formalizó la inscripción de sus precandidatos en Arequipa mediante la Resolución N° 001-2026-CED-AREQUIPA-AP-ERM2026. En este proceso, la agrupación política destaca por presentar únicamente una lista.

La plancha admitida para el Gobierno Regional de Arequipa está encabezada por el parlamentario Pedro Edwin Martínez Talavera, tras cumplir con todos los requisitos de admisibilidad exigidos por el Comité Electoral.

El Comité Electoral Departamental, presidido por Anita Risueño Portugal, ratificó la admisión de esta lista única tras calificar las solicitudes de inscripción. El órgano electoral verificó que la documentación presentada por los personeros legales cumpliera estrictamente con las directivas vigentes.

Junto a la lista regional, el partido también admitió diversas nóminas para las alcaldías provinciales de Arequipa, Camaná e Islay. Entre los nombres destacados figuran Andrés Eliseo Risueño Portugal para la provincia de Arequipa y Miguel Román Valdivia por Islay.

En el ámbito distrital, la resolución detalla la admisión de listas en jurisdicciones clave como Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y Socabaya. Candidatos como Daniel Delgado Quilla en Alto Selva Alegre y Luis Justo Mayta en Paucarpata forman parte de esta base. Además de presencia en las provincias de Castilla, Caylloma y La Unión.

El partido dispuso la publicación oficial de estos resultados en su portal web y redes sociales para conocimiento de la militancia. El cronograma electoral seguirá su curso conforme a las etapas de tachas e inscripción final ante los organismos correspondientes.

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