Agresión terminó en la muerte de un varón y otro herido en Arequipa

Lo que comenzó como una noche de bebidas terminó en tragedia en el distrito de Yura en Arequipa. Juan Carlos Huarca Chullo murió y César Alexander León quedó herido luego de ser atacados por varios hombres en el sector de Bella Vista, tras salir de un restaurante durante la madrugada.

Según la información preliminar, ambos habían estado bebiendo en el restaurante El Toro hasta altas horas de la noche. Cuando se retiraron del establecimiento y habían avanzado aproximadamente media cuadra, fueron alcanzados por un grupo de hombres.

Los involucrados habrían tenido una discusión en un pasaje de la misma cuadra, que terminó en un violento ataque. Huarca y León sufrieron cortes profundos y quedaron heridos en la vía pública.

Agentes de la Policía los auxiliaron y trasladaron inicialmente a la posta de Ciudad de Dios. Debido a la gravedad de sus lesiones, ambos fueron derivados posteriormente a un hospital.

Sin embargo, Huarca no logró sobrevivir. El corte que sufrió habría comprometido órganos internos y, pese a los esfuerzos médicos, falleció.

Mientras tanto, los agentes del área de Homicidios de la Divincri asumieron las investigaciones para identificar a los responsables del ataque y determinar cómo ocurrió la pelea. Los policías realizaron diligencias tanto en el restaurante donde estuvieron las víctimas como en el lugar donde se produjo la agresión.

En la escena, los investigadores encontraron además un cuchillo que habría sido utilizado durante el ataque, elemento que será sometido a las pericias correspondientes.

La Policía continúa con las investigaciones para establecer quiénes participaron en la agresión y las circunstancias que desencadenaron la discusión que terminó con la muerte de Huarca.