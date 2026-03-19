El alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, se mostró a favor de un posible incremento en el pasaje del transporte urbano, aunque precisó que este debería ser moderado.

“Quizás un porcentaje sí puede subir, pero más no. Creo que sería razonable y se encontraría un equilibrio”, señaló esta tarde, antes de terminar la sesión extraordinaria de concejo en la que se presentó el informe técnico sobre la solicitud de aumento planteada por las empresas concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

Con estas declaraciones, el burgomaestre abrió la posibilidad de un reajuste tarifario, lo que genera expectativa entre los transportistas. No obstante, también exhortó a los conductores a “retornar” al cobro del pasaje en S/1 hasta el lunes, fecha en la que se contará con un informe técnico-legal definitivo.

Pese a que el contrato del SIT fijó el pasaje en S/1 durante la fase preoperativa, los transportistas cobran S/1.50 desde la semana pasada, desobedeciendo la norma y las sanciones de la Municipalidad de Arequipa.

Por su parte, la gerenta de Transportes, Milagros Chirinos, explicó que uno de los principales argumentos de los concesionarios es el incremento del precio del combustible. Según detalló, el galón de diésel pasó de costar S/ 13.95 el 3 de marzo a S/22 en la actualidad, lo que representa un alza de aproximadamente 50 %.

TRANSPORTISTAS PIDEN INCREMENTO DE PASAJE A S/1.30

Las empresas de transporte presentaron dos solicitudes de incremento tarifario. La primera, en 2023, planteaba elevar el pasaje a S/1.40, pero fue rechazada por la comuna. La segunda, presentada en noviembre de 2025, la cual propone un ajuste a S/1.27, aplicando la fórmula establecida en el contrato de concesión, con un redondeo de S/1.30.

De acuerdo con la normativa, este pedido debe evaluarse mediante un proceso de trato directo. Sin embargo, en cumplimiento del nuevo reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la municipalidad encargó en febrero de 2026 un análisis al estudio jurídico Torres y Torres Lara, con el fin de evaluar el contrato de concesión y restablecer los mecanismos para que el contrato regrese al equilibrio económico-financiero del contrato.

El estudio ya presentó un informe preliminar, mientras que el documento final será entregado el lunes. A partir de ello, se podrá iniciar formalmente el diálogo o negociación con los transportistas.

PENDIENTES PARA PASAR A LA ETAPA OPERATIVA DEL SIT

Chirinos indicó además que el sistema aún no ha ingresado a la fase operativa del Sistema Integrado de Transporte (SIT), lo que influye en la actual situación. Precisó que la etapa preoperativa, que debía ser temporal, pero se extendió por 8 años, desde 2017 y 2018.

Entre los pendientes para su implementación figuran la licitación de la ruta troncal C1B, la contratación del sistema tecnológico (recaudo, control y monitoreo) y la definición del equilibrio económico de los contratos.

El informe final que se presentará este lunes será clave para definir si procede el incremento del pasaje y en qué porcentaje.

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