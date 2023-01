“Me solidarizo con aquellas personas, familiares de los que han fallecido; hacemos un llamado a la paz”, expresó ayer el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, quien pidió el cese de la violencia en la ciudad y el sur, luego de confirmarse el deceso de 17 personas el lunes en Juliaca.

Aunque en Arequipa no hubo hechos de violencia en estos días, la autoridad provincial observó que el clima de tranquilidad está cambiando. “En la mañana ya empezaron la toma de vías en La Joya, que esperamos que el Ejército atienda. Queremos paz para que haya tranquilidad, como tiene que ser, rechazamos contundentemente los hechos (violentos)”, manifestó.

El burgomaestre condenó las acciones de los manifestantes que restringen las vías, como ocurrió en Puno, donde no se permitió el paso de una ambulancia, causando la muerte de un bebé prematuro.

RESPONSABILIDAD

Con este antecedente, Rivera solicitó a los dirigentes de asociaciones de vivienda y trabajadores, quienes convocan e instigan a las protestas que en muchos casos acaban en enfrentamientos con la Policía, a no incentivar los actos violentos en estas jornadas. “A los amigos dirigentes, en Arequipa no tiene que llevarse de esta forma, que haya marchas y protestas, pero siempre respetando la propiedad privada”, dijo el burgomaestre.

Otros manifestantes, miembros de la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa (AUPA) y el Frente de Desarrollo Integral de la Parte Alta de Paucarpata (Fredipap) se concentraron en el cono norte y sur de la ciudad y llegaron hasta la Plaza de Armas.

El presidente de AUPA, Carlos Paz, reiteró el pedido de los dirigentes, como la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, cierre del Congreso y la conformación de una Asamblea Constituyente. El dirigente exigió que tanto el gobernador Rohel Sánchez y el alcalde Rivera asuman una posición a favor de sus pedidos, porque “fueron elegidos por el pueblo”, expresó de manera arbitraria.

Debido a los saqueos y ataques a negocios en diciembre del año pasado, el paso de los manifestantes por el centro de Arequipa causó temor entre los trabajadores de bancos, farmacias, centros comerciales y demás, quienes cerraron por más de una hora sus locales en la calle Mercaderes (Cercado).

BLOQUEO

Otros que dijeron ser vecinos de Cono Norte y autoconvocados, porque desconocen a Felipe Domínguez como dirigente, bloquearon con piedras a lo largo de la carretera Arequipa Yura, desde el puente Añashuayco.

Denis, una madre de familia, deseaba ir hacia Bustamante y Rivero junto a su madre adulta mayor y tuvo que suplicar llorando para que la dejen pasar en su auto por la zona de Llamagas.

Los manifestantes bajaron al puente Añashuayco y pidieron a los efectivos que se encontraban en el lugar a no disparar, que solo harían una marcha en solidaridad con los puneños y por la muerte de 17 personas.

Reina, una de las comerciantes que marchó, suplicó llorando a los efectivos a no usar sus armas.

Los protestantes se movilizaron hasta el mercado Río Seco, donde los comerciantes cerraron sus puertas raudamente por temor a los saqueos. Los marchantes recordaban en todo momento a no atacar, a no generar daños, no robar ni saquear. Solo movilizarse de forma pacífica.

