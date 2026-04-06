Alcalde de Majes renuncia para postular al Gobierno Regional de Arequipa

Jenry Huisa Calapuja renunció al cargo de alcalde del distrito de Majes, la cual se hizo efectiva desde hoy 6 de abril, con el objetivo de postular al Gobierno Regional de Arequipa por el partido político Ahora Nación.

De acuerdo con la carta de fecha 1 de abril, remitida al concejo municipal, la decisión se sustenta en lo establecido en la Ley N.° 27683, Ley de Elecciones Regionales, que obliga a los alcaldes a renunciar con al menos seis meses de anticipación si desean postular a los cargos de gobernador o vicegobernador. Asimismo, se precisa que, conforme a la Resolución N.° 00746-2025 del Jurado Nacional de Elecciones, las renuncias deben presentarse ante el concejo municipal y surten efecto desde el 6 de abril de 2026.

Sin embargo, la dimisión debe ser aprobada por el pleno del concejo, el cual hasta el momento no fue convocado a sesión debido al feriado largo por Semana Santa.

Ante este escenario, la primera regidora, Gladys Condori Huamán, deberá asumir la alcaldía hasta terminar la gestión. No obstante, su permanencia en el cargo podría ser breve, ya que también tendría previsto postular a la alcaldía distrital de Majes, al igual que las concejalas Rosario del Carmen Ticona Cruz y Yaidrit Florez Arotaipe por el mismo partido de Ahora Nación. De concretarse estas candidaturas, las regidoras deberán solicitar licencia, lo que generaría un escenario de inestabilidad en la municipalidad, que quedaría con solo siete regidores, de los cuales uno tendría que asumir temporalmente la conducción edil.

En medio de estos cambios, esta mañana se hizo el traslado del despacho de alcaldía al tercer piso de la sede institucional. Según explicó Huisa Calapuja días antes de su renuncia, esta medida busca restablecer la ubicación original de la oficina, que antes de 2023 funcionaba en ese nivel. El exburgomaestre recordó que durante su gestión decidió trasladarla al primer piso para facilitar la atención a personas con discapacidad y adultos mayores.

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