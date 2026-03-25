Alcalde de San Juan de Siguas se desmaya durante aniversario de La Joya en Arequipa

Momentos de tensión se vivieron la mañana de este miércoles durante la ceremonia central por el 74 aniversario del distrito de La Joya, en Arequipa, luego de que el alcalde de San Juan de Siguas, Bernabé Llosa Briceño, se desmayó en pleno acto protocolar.

El incidente ocurrió minutos después de que el alcalde anfitrión, Christian Cuadros, culminó su discurso y recibía un reconocimiento de manos del general PNP Antonio Alfredo La Madrid Aliaga.

Llosa Briceño se encontraba sentado en su asiento en el estrado, cuando comenzó a sentirse mal e intentó reponerse, pero presentó dificultades para respirar durante varios segundos. La situación fue advertida por la alcaldesa de Chiguata, Glady Ticona, quien se encontraba a su costado y solicitó el apoyo.

El burgomaestre, con algunas dificultades, fue retirado del estrado en su silla para ser trasladado al centro de salud de La Joya. Posteriormente, tras ser estabilizado, fue derivado a la ciudad de Arequipa a pedido de sus familiares.

De acuerdo con la información preliminar, Llosa Briceño padece de problemas cardíacos, por lo que sus familiares y colegas esperan su recuperación.

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