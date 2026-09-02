A partir de este viernes 4 de setiembre, varios alcaldes, regidores y consejeros regionales de Arequipa dejarán temporalmente sus funciones para dedicarse a sus campañas electorales con miras a las próximas elecciones regionales y municipales. Los permisos serán sin goce de haber y tendrán una duración de un mes.

La salida temporal de las autoridades fue advertida por el prefecto regional de Arequipa, César Rogríguez Rojas, quien exhortó a los candidatos a respetar las normas electorales y evitar utilizar los recursos públicos para favorecer sus campañas.

El llamado obedece a que algunas autoridades que buscan continuar en la política ya realizaron actividades que podrían ser consideradas actos de campaña encubierta. Entre ellas figura la participación en entregas de mejoramiento de vías, ceremonias de entrega de títulos de propiedad, inauguraciones de obras o intervenciones de mejoramiento y pasacalles, entre otras actividades con presencia masiva de población

Manuel Vera deja la municipaldiad de Cerro Colorado para su campaña

La autoridad política recordó que los funcionarios que participan en una contienda electoral deben evitar aprovechar el cargo, los bienes municipales y al personal de las entidades públicas para obtener ventaja frente a sus competidores.

REGIDORES ASUMIRÁN ALCALDÍAS

Durante el periodo de licencia, las municipalidades no quedarán sin autoridad. De acuerdo con las reglas de sucesión, el primer regidor habilitado de cada comuna asumirá temporalmente las funciones de alcalde mientras dure la ausencia del titular.

Es el caso de la Municipalidad Provincial de Arequipa, donde, ante la ausencia de Ruccy Oscco, será el regidor Rolando Bedregal quien asumirá funciones. Antes de asumir el cargo, señaló estar preparado y adelantó que no cambiará a los gerentes y subgerentes. Sin embargo, dijo que tendrá un equipo de confianza, pero no especificó los cargos.

La situación es similar, el alcalde de Cerro Colorado Manuel Vera deja el acargo a la regidora Gina García.

La medida busca garantizar la continuidad de la administración municipal mientras la autoridad se dedicará a su campaña electoral.