Con presentaciones de danzas folklóricas, un poema loncco y discursos de dirigentes y autoridades, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) entregó 322 títulos de propiedad a ocupantes de predios ubicados en el Cono Norte de la ciudad.

La ceremonia tuvo como principal figura a la alcaldesa provincial, Ruccy Oscco, cuya participación en las próximas elecciones municipales fue confirmada un día antes.

La actividad, desarrollada en el Palacio de Bellas Artes Mario Vargas Llosa, congregó a más de mil personas, entre beneficiarios, dirigentes de asociaciones de vivienda y vecinos de los sectores favorecidos con la formalización de sus predios.

CEREMONIA

Aunque el acto tenía carácter administrativo, estuvo acompañado por un programa artístico que incluyó números culturales y espacios dedicados a los agradecimientos de los beneficiarios. Para algunos dirigentes, la realización de una ceremonia masiva respondió también a un contexto político.

El presidente de las asociaciones de vivienda de Yura, Valerio Aguilar, señaló que la actividad fue organizada de manera amplia y pública, coincidentemente en momentos en que ya se conoce la participación electoral de la burgomaestre. Durante la ceremonia, los asistentes expresaron su reconocimiento por la entrega de los títulos de propiedad, mientras que la autoridad provincial recibió aplausos y muestras de respaldo por parte de los presentes.

En el evento, Oscco se tomó fotografías con los beneficiarios e incluso se sumó a algunos números de baile. Respecto al proceso de formalización, indicó que el trabajo para destrabar los expedientes se desarrolló desde hace tiempo dentro de la comuna provincial. “En la MPA se trabajó hace tiempo en la entrega de los títulos que estaban congelados. Yo no decido, eso lo aprueban en sesión de concejo”, manifestó la autoridad.

EN CARRERA ELECTORAL

Rusccy Oscco inscribió el pasado 19 de junio su candidatura ante el Jurado Electoral Especial por la organización política Primero la Gente.

Su postulación atravesó momentos de incertidumbre luego de que la lista de candidatos de su agrupación apareciera incompleta en el sistema electoral.“Me ponían y me sacaban, decían que no estaba en carrera y lo dejé ahí, ahora sale que estoy admitida. Mi licencia es del 4 de setiembre al 4 de octubre y vamos a ver cuál es mi destino. Los otros candidatos me sacaron ventaja”, declaró la alcaldesa.

Ruccy Oscco asumió el sillón municipal de Arequipa en mayo de 2026, luego que el JNE decretara la vacancia del entonces alcalde Víctor Hugo Rivera.