La alcaldesa provincial de Arequipa, Ruccy Oscco, mantiene una posición invariable sobre la tarifa del transporte urbano: el pasaje debe costar S/1. Sin admitir posturas distintas ni abrir espacio a un debate técnico sobre los costos de operación de las empresas, la autoridad ha intensificado su campaña pública en defensa de esa tarifa, aprovechando además el inicio de la contienda electoral.

Durante la Competencia de Carros Lonccos, Oscco participó sobre una alegoría que simulaba una unidad de transporte urbano. El vehículo exhibía mensajes como “La lucha es por todos” y “Buses modernos y tecnológicos”, además de paneles con las tarifas que, según la municipalidad, deben cobrar los operadores del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

La propia alcaldesa mostró al público una paleta con la imagen de una moneda de un sol, reforzando el principal mensaje de su campaña. La autoridad sostiene que el pasaje debe mantenerse en S/1, pese a que varias empresas del SIT continúan cobrando S/1.30. Para los transportistas, esta postura ha derivado en un permanente enfrentamiento con los usuarios, al presentar a las empresas como responsables del incremento tarifario sin considerar públicamente los costos reales de operación.

APOYO DE SINDICATOS

La posición de Oscco encuentra respaldo en organizaciones como Construcción Civil y la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), cuyos dirigentes también exigen mantener la tarifa de S/1. Sin embargo, los transportistas cuestionan este respaldo y consideran que se está promoviendo una confrontación entre la población y el sector empresarial del transporte.

En ese contexto, hoy está prevista una reunión con los seis consorcios que, de acuerdo con sus contratos, tienen la obligación de cobrar S/1: Consorcio Empresarial Cono Norte, Transcayma, Unión AQP, Etrabus, Megabus y Cotum Express.Por otro lado, Emarsitran, Unión Grau, AQP Masivo y Sabandía-Characato C-8 mantienen la tarifa de S/1.30.

El gerente de Emarsitran, Augusto Peralta, señaló que su representada ya levantó las observaciones formuladas por la Municipalidad Provincial de Arequipa y espera ser convocada para tratar la continuidad de la tarifa.