La Policía Nacional confirmó que tenía información sobre un posible secuestro contra el empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla desde aproximadamente tres meses antes del ataque ocurrido en Trujillo. Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad, señaló que los datos fueron obtenidos por el área de Inteligencia y que las posibles víctimas recibieron recomendaciones de seguridad.

El jefe policial explicó que la información sobre el posible secuestro no fue obtenida después del ataque, sino que ya era conocida por la Policía desde meses atrás. Según indicó, ante esos indicios se comunicaron con las posibles víctimas para recomendarles que adoptaran medidas destinadas a reforzar su seguridad.

Espinoza Cuestas asumió el cargo a finales de abril y sostuvo que el ataque estaría relacionado con el interés de organizaciones criminales por conseguir recursos económicos. Como parte de la hipótesis que manejan los investigadores, se evalúa la posible participación de Los Pulpos o La Jauría.

La Policía considera que el objetivo de estas organizaciones sería obtener dinero de empresarios de Trujillo para mantener sus actividades delictivas. Espinoza Cuestas vinculó esta situación con la captura de Andy Quispe Cruz y afirmó que los responsables serán buscados hasta lograr su intervención.

“Ningún delincuente le ha ganado al Estado. En el transcurso de las horas, lo más cercano, los vamos a capturar y los vamos a abatir, así como han utilizado la fuerza, la Policía igual manera utilizará la fuerza letal”, enfatizó durante una conferencia de prensa.





¿Qué halló la Policía tras el ataque?

Como parte de las diligencias posteriores al ataque, fueron encontradas prendas policiales que habrían sido utilizadas por los delincuentes. Este hallazgo generó preocupación entre los ciudadanos debido a que este tipo de vestimenta puede ser empleada para aparentar una intervención oficial. Las autoridades también deberán determinar cómo fueron obtenidas estas prendas.

Empresario fue detenido en operativo contra minería ilegal

Jenss Marty Lara Tantaquilla tiene un antecedente relacionado con una investigación por minería ilegal en la provincia de Pataz. En 2020 fue detenido durante el operativo denominado Los Topos del Frío, intervención que permitió desarticular a clanes familiares vinculados con esta actividad.

Durante aquel operativo, las autoridades incautaron más de 220 kilos de oro de procedencia ilícita. El cargamento fue valorizado en aproximadamente 10 millones de dólares, de acuerdo con la información consignada sobre aquella intervención.

El ataque ocurrido durante la madrugada del domingo terminó con la muerte de cuatro personas que se encontraban junto al empresario. Las víctimas fueron identificadas como Farhad Andrea Monzón Lingán, pareja de Lara Tantaquilla, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.

Las autoridades continúan reuniendo información para determinar cómo se desarrolló el ataque y establecer la participación de los presuntos responsables. La investigación también busca confirmar cuál fue el objetivo de la intervención y si estuvo relacionada directamente con un intento de secuestro.