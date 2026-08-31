Prevenir el dengue comienza dentro de casa. Recipientes de uso cotidiano, macetas, canaletas y depósitos de agua pueden convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti si acumulan agua y no reciben una limpieza adecuada.

El riesgo cobra especial importancia ante las condiciones climáticas que favorecen la proliferación del vector. Durante 2026, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantuvo el estado de Alerta de El Niño Costero y proyectó temperaturas superiores a lo habitual en sectores de la costa peruana.

Nandy Vega, directora médica de Mapfre Perú, advierte que uno de los errores más frecuentes es pensar que los criaderos se encuentran únicamente en espacios abandonados o en determinadas regiones del país.

“El error más común es pensar que los criaderos de mosquitos están solo en zonas descuidadas o en el norte del país. La realidad es que la mayoría de criaderos están dentro de nuestros propios hogares, en lugares que revisamos todos los días pero que no identificamos como riesgo”, señala.

1. Floreros y bebederos de mascotas

Los floreros y recipientes utilizados para dar agua a las mascotas pueden permanecer varios días con líquido en su interior y convertirse en sitios adecuados para que el mosquito deposite sus huevos.

La especialista recomienda renovar frecuentemente el agua de los floreros y lavar los bebederos de las mascotas, incluyendo el cepillado de sus paredes internas.

La limpieza de las superficies es relevante porque los huevos del Aedes aegypti pueden quedar adheridos a las paredes de los recipientes, incluso cuando el agua ha sido retirada.

2. Platos de macetas y recipientes de plantas

El agua que queda acumulada debajo de una maceta después del riego también puede facilitar la reproducción del mosquito.

La recomendación es retirar el exceso de agua después de regar y revisar periódicamente tanto las plantas de interior como las ubicadas en patios y jardines.

También conviene comprobar si existen adornos, recipientes u hojas capaces de retener pequeñas cantidades de agua.

3. Canaletas y azoteas con agua estancada

Las canaletas obstruidas por hojas, ramas o residuos pueden generar depósitos de agua poco visibles desde el interior de la vivienda.

Por ello, antes de los periodos de lluvias resulta importante revisar y limpiar las canaletas, comprobar el funcionamiento de los desagües y retirar objetos abandonados en techos o azoteas.

Una inspección periódica permite detectar recipientes o superficies donde el agua pueda permanecer estancada durante varios días.

4. Baldes, tinas, cilindros y tanques sin tapa

Los recipientes utilizados para almacenar agua constituyen otro punto que requiere vigilancia permanente.

Baldes, tinas, cilindros y tanques deben permanecer correctamente cubiertos. Además, las paredes internas necesitan limpieza y cepillado periódico para retirar posibles huevos adheridos.

Si un recipiente no se utiliza, debe mantenerse vacío, seco y, cuando sea posible, colocado boca abajo.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

La prevención de criaderos debe complementarse con el reconocimiento temprano de los síntomas.

Entre las manifestaciones asociadas al dengue se encuentran fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas y erupciones en la piel.

Ante síntomas compatibles, la recomendación es acudir a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.

“El dengue es prevenible y tratable. La clave está en eliminar los criaderos y actuar ante los primeros síntomas”, sostiene Vega.

¿Qué señales de alarma requieren atención médica?

Algunos pacientes pueden desarrollar signos de alarma cuando la fiebre comienza a disminuir. Entre ellos se encuentran dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, somnolencia o debilidad marcada.

La aparición de estos síntomas requiere evaluación médica inmediata.

El control del dengue depende principalmente de evitar la reproducción del mosquito transmisor. Revisar semanalmente los espacios donde puede acumularse agua, mantener los depósitos tapados y limpiar los recipientes son medidas sencillas que reducen el riesgo dentro del hogar.