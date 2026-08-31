El sarampión vuelve a representar un desafío para la salud pública en el Perú. El Gobierno prorrogó por 90 días, desde el 15 de agosto de 2026, la emergencia sanitaria declarada debido a la transmisión local confirmada en Puno y al riesgo elevado de propagación hacia Lima Metropolitana, Callao y otras doce regiones.

La medida comprende Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, además de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La emergencia había sido declarada inicialmente en mayo mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026-SA.

Brechas de vacunación aumentan el riesgo frente al sarampión

El escenario coincide con un fuerte incremento de casos en las Américas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó el 8 de agosto que Perú acumulaba 1.277 casos confirmados de sarampión hasta la semana epidemiológica 28 de 2026.

La OPS también ha advertido que las brechas de inmunización y la elevada movilidad de la población favorecen la propagación del virus. El organismo recomienda alcanzar y mantener coberturas de al menos 95% con dos dosis de vacunas contra el sarampión para interrumpir la transmisión.

Para la Dra. Patricia Paredes, directora médica de Pacífico Salud, recuperar los esquemas de vacunación pendientes resulta fundamental frente al actual escenario epidemiológico.

“Cuando disminuyen las coberturas de vacunación, enfermedades que parecían controladas pueden volver a aparecer. Por eso es importante revisar los esquemas pendientes y reforzar la prevención”, señala Paredes.

¿Por qué el sarampión se propaga con tanta facilidad?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. La presencia de grupos sin vacunar o con esquemas incompletos facilita que una persona infectada pueda transmitir el virus a otras personas susceptibles.

El aumento de los viajes internacionales, los eventos masivos y los desplazamientos internos agrega otro factor de riesgo. En agosto, la OPS pidió a los países de las Américas reforzar la vigilancia epidemiológica, la vacunación y la respuesta rápida frente a casos sospechosos, precisamente ante el incremento regional de contagios y la realización de actividades con alta movilidad de personas.

“El actual nivel de movilidad obliga a fortalecer la vigilancia epidemiológica y mantener medidas preventivas activas, especialmente en espacios con alta concentración de personas”, sostiene la directora médica de Pacífico Salud.

América registra su mayor número de casos en más de dos décadas

La situación peruana forma parte de un incremento regional. Hasta la semana epidemiológica 31, que concluyó el 8 de agosto, las Américas habían reportado 48.690 casos confirmados de sarampión en 17 países y territorios, de acuerdo con la OPS.

El organismo informó además 51 muertes y señaló que el número de casos regionales era aproximadamente cuatro veces mayor al registrado durante el mismo periodo de 2025.

La OPS considera que persisten condiciones para la propagación debido a los brotes activos, las brechas de inmunización y la movilidad poblacional. Durante 2026, la región alcanzó su mayor número de casos confirmados de sarampión en 22 años.

¿Qué complicaciones puede producir el sarampión?

Aunque suele asociarse con fiebre y erupciones en la piel, el sarampión puede provocar complicaciones, especialmente entre niños pequeños, personas no vacunadas y pacientes con condiciones que comprometen su sistema inmunológico.

Entre los cuadros que pueden presentarse se encuentran infecciones respiratorias, neumonía y deshidratación, además de complicaciones que pueden requerir atención hospitalaria.

La OPS ha señalado que los niños pequeños, las personas sin vacunación o con esquemas incompletos y las poblaciones con dificultades para acceder a los servicios de salud se encuentran entre los grupos con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave.

¿Qué debe hacer la población ante la alerta por sarampión?

La principal recomendación es revisar el carné de vacunación y comprobar que el esquema correspondiente se encuentre completo. Ante dudas sobre dosis pendientes, la población debe consultar en un establecimiento de salud.

También es importante buscar atención médica si aparecen síntomas compatibles con la enfermedad, como fiebre, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos y erupciones o manchas en la piel, y evitar la automedicación.

La Dra. Patricia Paredes remarca además la necesidad de mantener información basada en evidencia frente a mensajes falsos o contenidos que generen desconfianza sobre la inmunización.

“Las vacunas continúan siendo una de las herramientas más seguras y efectivas para prevenir enfermedades y proteger la salud pública”, sostiene.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) mantiene activa su sala situacional de sarampión y rubéola. La información epidemiológica disponible estaba actualizada al 27 de agosto de 2026 y es objeto de revisión conforme avanzan las investigaciones de los casos.

“La prevención es una responsabilidad compartida y la vacunación sigue siendo la principal herramienta para evitar brotes y proteger a la comunidad”, concluye Paredes.