La vasectomía es un método anticonceptivo quirúrgico con una efectividad superior al 99 % y está dirigido principalmente a hombres que han decidido no tener hijos o no tener más, informó el Seguro Social de Salud (EsSalud).

Johan Cabrera Fernández, urólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, explicó que este procedimiento no provoca cáncer ni genera cambios en el comportamiento sexual del paciente.

¿Cómo se realiza una vasectomía?

El especialista señaló que actualmente pueden emplearse técnicas menos invasivas para realizar el procedimiento. Una de ellas es la denominada vasectomía sin bisturí, que puede efectuarse con anestesia local.

“La vasectomía puede realizarse sin bisturí y con anestesia local, por lo que el paciente puede regresar a su casa el mismo día. La recuperación suele ser rápida y puede tomar aproximadamente entre tres y siete días”, sostuvo Cabrera.

Tras la intervención, el paciente debe seguir las indicaciones del personal médico, mantener una adecuada higiene y cumplir los cuidados necesarios para controlar las molestias derivadas del procedimiento.

La vasectomía no tiene efecto anticonceptivo inmediato

Cabrera advirtió que uno de los aspectos que deben conocer los pacientes es que la vasectomía no produce un efecto anticonceptivo inmediato.

Por ese motivo, después de la operación se deben mantener las medidas anticonceptivas recomendadas por el médico hasta que se confirme que el procedimiento ha sido efectivo.

El especialista indicó que este periodo puede tomar aproximadamente entre un mes y medio y dos meses. La confirmación médica posterior es importante antes de abandonar otros métodos anticonceptivos.

¿La vasectomía afecta la vida sexual?

El urólogo del hospital Almenara precisó que someterse a una vasectomía no altera el comportamiento sexual del hombre.

También descartó que el procedimiento incremente por sí mismo el riesgo de desarrollar cáncer, uno de los temores que pueden existir entre quienes evalúan esta alternativa anticonceptiva.

La vasectomía está destinada a impedir que los espermatozoides formen parte del semen mediante la interrupción de los conductos deferentes. Por ello, la decisión de someterse al procedimiento debe tomarse después de recibir información médica sobre sus características y alcances.

¿Una vasectomía puede revertirse?

Aunque existe la posibilidad de intentar una reversión de la vasectomía, Cabrera explicó que se trata de una intervención considerablemente más compleja que el procedimiento inicial.

La reversión requiere el empleo de técnicas microquirúrgicas, el uso de microscopio y una intervención en sala de operaciones con anestesia regional.

Además, las probabilidades de éxito dependen, entre otros factores, del tiempo transcurrido desde que el paciente se sometió a la vasectomía.

Por ello, aunque existe una alternativa de reversión, la vasectomía debe ser considerada principalmente por personas que hayan tomado una decisión informada respecto a su planificación familiar.