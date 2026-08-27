Las caídas pueden tener consecuencias especialmente graves entre los adultos mayores y, ante determinadas señales de alerta, requieren atención médica inmediata. El riesgo cobra relevancia en un país cuya población de 60 años a más viene aumentando.

De acuerdo con el informe Situación de la Población Adulta Mayor de junio de 2026, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las personas de 60 años a más representan el 14,3% de la población peruana. Según la información proporcionada por Auna, en 1950 este grupo equivalía al 5,7%.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica a las caídas como la segunda causa mundial de muerte por traumatismos involuntarios. Además, señala que las personas mayores de 60 años registran el mayor número de caídas mortales a nivel global.

¿Por qué una caída puede ser más grave en un adulto mayor?

Las consecuencias de una caída pueden ir desde contusiones hasta fracturas o traumatismos que comprometan la autonomía de la persona. La OMS advierte que los adultos mayores presentan un riesgo particularmente alto de sufrir lesiones graves y que ese riesgo aumenta con la edad.

Además, las condiciones de salud previas pueden influir en la recuperación. Por ello, después de una caída resulta importante observar el estado general del adulto mayor y detectar síntomas que puedan indicar una lesión que requiera evaluación médica.

“Las fracturas en adultos mayores muchas veces pueden prevenirse mediante hábitos saludables, actividad física y controles médicos regulares. Sin embargo, cuando ocurre una caída, es fundamental actuar con rapidez, ya que una atención oportuna reduce el riesgo de complicaciones y favorece una mejor recuperación”, explica la doctora Luz Violeta Ledesma Oropeza, especialista de Clínica Auna Piura.

Señales de alerta después de una caída

De acuerdo con Ledesma Oropeza, se debe acudir inmediatamente a un servicio de emergencia si, tras una caída, el adulto mayor presenta dolor intenso o persistente en la cadera, espalda, hombro, brazo o pierna.

También son señales de alerta la dificultad o imposibilidad para ponerse de pie o caminar, así como la presencia de hinchazón, deformidad o limitación del movimiento de alguna extremidad.

Un golpe en la cabeza requiere especial atención si está acompañado de pérdida de conciencia o desorientación. Mareos, somnolencia, cambios en el comportamiento, sangrado o heridas de consideración también son motivos para buscar atención médica inmediata.

¿Qué lesiones son frecuentes tras una caída?

Entre las lesiones que pueden presentarse en adultos mayores se encuentran las fracturas de cadera, muñeca, hombro y columna. Este tipo de lesiones puede comprometer la movilidad y la recuperación funcional.

La OMS señala que las lesiones asociadas a las caídas constituyen una causa importante de dolor, discapacidad y pérdida de independencia entre las personas mayores.

“Con prevención, vigilancia y el acompañamiento de la familia, muchas pueden evitarse. El compromiso de la familia es clave para identificar riesgos a tiempo y así mantener su autonomía y calidad de vida”, sostiene Ledesma Oropeza.