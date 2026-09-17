La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre – Nasca, logró que se dicte 9 meses de prisión preventiva contra Esteban Alejandro Quiñones Silva de 25 años, investigado por la presunta comisión del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de una adolescente de 13 años.

Grave delito

La investigación del caso está a cargo de la fiscal adjunta provincial Shirley Magali Velarde Benavides, quien a través de un trabajo conjunto con el Área de Investigación Criminal (AREINCRI) Nasca de la Policía Nacional del Perú, presentó los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito.

La medida de coerción personal fue declarada fundada por el Juzgado Mixto y de Investigación Preparatoria de Marcona el pasado domingo 13 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se iniciaron en el año 2024 en el distrito de San Juan de Marcona, luego de que el investigado contactara a la menor vía WhatsApp. Posteriormente, mediante el uso de la fuerza y bajo amenazas, la condujo a un inmueble para cometer el delito de forma reiterada.

La denuncia se interpuso en septiembre de 2026, luego de que la víctima informara de lo sucedido a sus padres, permitiendo la intervención de las autoridades y el inicio del proceso judicial.

“Con esta medida, el Ministerio Público reafirma su firme compromiso de persecución del delito y de protección a las víctimas más vulnerables, garantizando una investigación rigurosa para sancionar con severidad los actos de violencia sexual que atentan contra la integridad de los menores de edad”, señaló la Fiscalía.

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