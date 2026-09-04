El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona, obtuvo una condena de cadena perpetua en primera instancia contra Roger Díaz Villagaray (32) por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de una adolescente de 13 años de edad.

Grave delito

La investigación y la sustentación del caso estuvieron a cargo de la fiscal adjunta provincial Karina Fiorella Gallegos Sotelo, quien demostró la culpabilidad del procesado mediante pruebas periciales, documentales y testimonios contundentes presentados ante el Juzgado Penal de Colegio de Ica.

Los hechos sustentados por el Ministerio Público determinaron que el 09 de agosto de 2025, el sentenciado habría utilizado perfiles falsos en la red social TikTok para captar a la menor. Tras ganarse su confianza, el sujeto la citó a un hotel bajo la falsa promesa de un trabajo remunerado y aprovechó la vulnerabilidad de la adolescente para encerrarla en la habitación y consumar la agresión sexual.

Días después, el agresor volvió a contactar a la menor agraviada para exigirle un nuevo encuentro bajo la amenaza de difundir fotografías y videos íntimos en internet si no accedía.

“Con esta resolución, el Ministerio Público reafirma su firme compromiso institucional de perseguir severamente los delitos informáticos y de índole sexual, garantizando una defensa integral de la intangibilidad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, señaló la Fiscalía.

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