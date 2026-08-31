El actor británico, Jamie Campbell Bower, quien interpreta a Vecna en Stranger Things, habló sobre su gusto por el ceviche peruano durante su participación en la Comic Con Ecuador 2026. El artista recordó que degustó este plato durante su visita a Perú y manifestó su interés por probar la preparación ecuatoriana.

El intérprete participó en el evento realizado en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil, donde conversó con los asistentes sobre su trayectoria y los personajes que ha interpretado. Su presencia formó parte de las actividades por los 10 años de la Comic Con Ecuador, que reunió a figuras vinculadas con el cine, la televisión y la cultura pop.

Durante el encuentro, uno de los asistentes le preguntó cuál era su comida favorita. Bower recordó su experiencia gastronómica en Perú y mencionó que el ceviche se encuentra entre sus platos preferidos.

“Realmente me gusta el ceviche. Estuve en Perú, creo que estuve en Perú el año pasado”, respondió el actor. Su comentario provocó reacciones entre los asistentes, quienes comenzaron a abuchearlo en tono de broma.

La reacción del público estuvo relacionada con la conocida diferencia entre las versiones peruana y ecuatoriana del plato. Bower reconoció el contexto y pidió unos segundos para completar su respuesta.

“Ya sé, ya sé. Esperen un momento. Déjenme terminar. Sé que hay una gran, ya saben, cuestión entre el ceviche peruano y el ceviche ecuatoriano”, comentó.

Pese a que se declaró fan del platillo emblema de la gastronomía peruana, también reiteró su interés por degustar la versión ecuatoriana.

“Así que me interesa y estoy listo para probar ceviche aquí”, añadió durante su presentación en Guayaquil.

La edición 2026 de la Comic Con Ecuador celebró los 10 años del evento en el país. La actividad contó con invitados internacionales relacionados con producciones de cine y televisión.

Entre las figuras que participaron también estuvieron Ron Perlman, conocido por interpretar a Hellboy, y Chris Masterson, recordado por su papel de Francis en Malcolm in the Middle. La convención se desarrolló en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil.