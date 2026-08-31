Pedro Olórtegui lleva varios años transitando entre el teatro, la televisión y el cine. Para buena parte del público peruano, su rostro está asociado a Ronald Cross, el abogado de Al fondo hay sitio, personaje que le permitió conectar con distintas generaciones de espectadores.

Pero su vínculo con la actuación comenzó mucho antes. Olórtegui recuerda que sus primeras experiencias sobre un escenario ocurrieron durante las actuaciones escolares de su infancia, una etapa que terminó marcando el inicio de una carrera construida a partir de distintos personajes y formatos.

“Han pasado varios años durante los cuales he tenido diferentes retos y oportunidades que siempre asumí con responsabilidad, entusiasmo y esa cuota de pasión que no puede faltar”, comenta.

Ronald Cross y el cariño del público

Dentro de su trayectoria televisiva, uno de sus personajes más reconocidos es Ronald Cross, el abogado de la familia Maldini en Al fondo hay sitio. El personaje ha formado parte de distintas temporadas de la producción peruana y se convirtió en una de las interpretaciones más asociadas a Olórtegui.

Para el actor, la permanencia del personaje en la memoria de los televidentes tiene relación directa con la manera en que asumió el papel.

“La aceptación y cariño del público por mi personaje es la demostración de un trabajo hecho con cariño, honestidad y verdad”, afirma.

Olórtegui cuenta que niños, jóvenes y adultos mayores suelen acercarse para saludarlo o pedirle una fotografía. Esa cercanía, dice, constituye una de las experiencias más gratificantes que le ha dejado la televisión.

Pedro Olórtegui regresa a las tablas con Noche de Enredos

Ahora, el actor vuelve al teatro como parte del elenco de Noche de Enredos, comedia dirigida por Carlos “El Gato” Bañuelos y presentada en el Teatro Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma, en Miraflores.

Olórtegui destaca tanto el trabajo del elenco como la dirección y la producción de la puesta en escena.

“Hay un excelente nivel actoral de todo el elenco, una talentosa y acertada dirección de Carlos ‘El Gato’ Bañuelos y una producción muy comprometida con la excelencia”, señala.

De acuerdo con la información proporcionada por la producción, la temporada continúa hasta el 31 de agosto en el Centro Cultural Ricardo Palma, ubicado en la avenida Larco 770, Miraflores.

Las funciones están programadas los viernes, sábados y lunes a las 8:00 p.m., y los domingos a las 7:00 p.m.

Una carrera marcada por nuevos desafíos

A pesar de los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera, Olórtegui evita escoger uno como el definitivo.

“A lo largo de estos varios años he interpretado múltiples personajes, pero creo que el mejor será el que tengo por interpretar”, sostiene.

Su trayectoria incluye participaciones en producciones televisivas como Qué buena raza, Milagros, La gran sangre, Mi esperanza, De vuelta al barrio y En la piel de Alicia, además de trabajos en cine y teatro.

Actor y abogado: dos profesiones que se complementan

Pedro Olórtegui también ejerce como abogado, una profesión que ha desarrollado en paralelo con la actuación. En entrevistas previas ha explicado que ambas disciplinas han formado parte de su vida profesional y que incluso su experiencia jurídica dialoga de manera particular con su interpretación de Ronald Cross.

El actor asegura que ambas carreras se han complementado y le han permitido mantener una búsqueda constante de preparación y excelencia.

A quienes desean iniciar una carrera en la actuación, les deja una recomendación basada en su propia experiencia:

“Atrévanse y demuestren su talento con confianza y respeto porque, si somos imagen, debemos buscar la excelencia”.