Las zonas altoandinas de la región Arequipa enfrentarán un fuerte descenso de la temperatura nocturna, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El fenómeno, de moderada a fuerte intensidad, regirá desde este jueves 18 hasta el sábado 20 de junio.

Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 50 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.

Para este jueves se esperan temperaturas mínimas entre 0°C y -14°C en áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur.

Mientras que este viernes se prevén valores entre 0°C y -15°C; y este sábado se espera entre 0°C y -16°C.

El aviso compromete a distritos altoandinos de las provincias de Arequipa, Caylloma, Castilla, Condesuyos, La Unión.

Frente a ello, la entidad insta a actuar con prudencia al realizar actividades al aire libre que puedan implicar riesgos en caso de un cambio repentino del clima.