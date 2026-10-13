Alfredo Zegarra, candidato al Gobierno Regional de Arequipa por Fuerza Arequipeña, propone reducir la victimización del 28,4% al 20% durante el periodo 2027-2030. Su plan de gobierno plantea articular a las municipalidades, la Policía Nacional, el Ministerio Público y las juntas vecinales para prevenir delitos y mejorar la respuesta ante emergencias.

La principal iniciativa es el sistema “Serenazgo sin Fronteras”, que busca integrar a los 117 municipios mediante equipamiento unificado y centros de monitoreo compartidos. La propuesta contempla coordinar las comunicaciones, el patrullaje y la atención de emergencias para evitar que las intervenciones de seguridad se limiten a las jurisdicciones distritales.

En prevención del delito, Zegarra plantea crear centros juveniles con actividades deportivas, culturales y formativas en los distritos con mayor incidencia delictiva. También propone elaborar mapas de riesgo, recuperar espacios públicos, mejorar la iluminación y desarrollar acciones para prevenir la violencia familiar.

El plan incluye medidas de protección para poblaciones vulnerables, como Casas de Refugio con atención psicológica, social y legal para víctimas de violencia, además del fortalecimiento de las Comisarías de Familia con personal especializado. Asimismo, propone implementar Casas del Adulto Mayor en las capitales provinciales e impulsar programas de inclusión laboral para personas con discapacidad.

Entre las metas para 2030, el candidato plantea reducir en 30% las denuncias por violencia familiar y elevar del 39,2 % al 50 % la proporción de ciudadanos que se sienten seguros al caminar de noche por su barrio. Sin embargo, el documento presenta una diferencia respecto a las Casas de Refugio: en una sección propone una en cada capital provincial, mientras que en la matriz de metas establece 14 operativas, sin explicar la diferencia.

En declaraciones públicas, Zegarra también planteó implementar un sistema de seguridad C5, con cámaras interconectadas y reconocimiento, drones, un cuartel de inteligencia policial y patrullaje integrado. Aunque su plan contempla el uso de cámaras, radios y centros de monitoreo, no desarrolla con el mismo nivel de detalle los componentes del C5, los drones ni el cuartel de inteligencia.