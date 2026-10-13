La exministra de Educación y actual directora nacional de CARE Perú, Marilú Martens, se pronunció sobre el anuncio del Gobierno de restablecer las expulsiones escolares por faltas graves. Señaló que es necesario recuperar la autoridad de los docentes y directores, aunque advirtió que las medidas disciplinarias deben respetar el derecho a la educación de los estudiantes.

Durante una entrevista en el programa Cuentas Claras de Canal N, Martens sostuvo que los colegios deben contar con normas de convivencia claras y establecer consecuencias proporcionales a las conductas de los alumnos. Sin embargo, consideró que el liderazgo de los educadores resulta fundamental para fortalecer la disciplina escolar.

“La autoridad no se gana con sanciones. La autoridad se gana con liderazgo, con ejemplo”, afirmó la exministra al referirse a la necesidad de fortalecer el papel de los docentes y directivos en las instituciones educativas.

¿Qué dijo Marilú Martens sobre las expulsiones escolares?

Martens consideró importante que los centros educativos recuperen su autoridad y garanticen espacios seguros para el aprendizaje. En ese sentido, sostuvo que las disposiciones disciplinarias deben tener un enfoque formativo y tomar en cuenta la gravedad de cada falta, así como la edad del estudiante involucrado.

La exministra se refirió a la propuesta del Poder Ejecutivo de establecer sanciones progresivas frente a conductas graves. Entre las medidas anunciadas figuran amonestaciones, reparación del daño ocasionado, restricciones temporales, suspensiones y, en situaciones extremas, la separación definitiva del colegio.

No obstante, advirtió que la expulsión de un alumno no debe traducirse en la pérdida de su derecho a estudiar. Por ello, planteó que las autoridades educativas deben garantizar alternativas que permitan la continuidad de la formación escolar.

Exministra pide atender las causas de la indisciplina escolar

Durante la entrevista, Martens insistió en que las sanciones no deben limitarse a retirar a los estudiantes que cometen infracciones graves, sino que también deben contribuir a comprender y corregir sus comportamientos.

“No se trata de trasladar el problema a otro lado”, manifestó al explicar que separar a un escolar de una institución educativa no necesariamente resuelve las circunstancias que originaron su conducta.

En esa línea, consideró necesario identificar los factores que llevan a determinados estudiantes a cometer actos graves de indisciplina y brindarles la orientación correspondiente.

Su planteamiento busca conciliar dos aspectos del debate educativo: el fortalecimiento de la autoridad de los docentes y directores, y la obligación de garantizar que los escolares puedan continuar con su proceso de aprendizaje.

Uniforme y el cabello de los escolares

La exministra también abordó las medidas anunciadas por el Gobierno relacionadas con el uniforme, el cabello y las normas de presentación personal dentro de las instituciones educativas.

Martens señaló que estas disposiciones pueden contribuir a la formación integral de los alumnos, siempre que se promuevan mediante el ejemplo y la construcción de hábitos, en lugar de depender únicamente de imposiciones.

Para sustentar su posición, recordó su experiencia como directora del Colegio Mayor, ubicado en Huampaní, donde, según relató, los estudiantes utilizaban sus uniformes con orgullo y sin necesidad de exigir constantemente su cumplimiento.

Sin embargo, precisó que las normas escolares deben considerar las diferencias culturales y las características de cada comunidad educativa, a fin de evitar situaciones que puedan perjudicar o excluir a determinados alumnos.