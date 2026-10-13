Las obligaciones pendientes con la ONP y EsSalud han formado una bola de nieve de S/ 3’244,426 que alcanza a seis UGEL y a la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP). La Sunat ya tramita su cobranza coactiva y la Contraloría advierte que el monto puede seguir creciendo.

La cifra surge de diez informes de orientación de oficio emitidos el 2 de octubre de 2026, con información de la Sunat al 23 de setiembre. Los documentos registran 127 obligaciones tributarias: 92 vinculadas a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y 35 a EsSalud. Se reportan también a centrales de riesgo. Parte de esa cuenta arrastra periodos que se remontan a 2014.

La deuda previsional suma S/ 2’118,457 y la de EsSalud, S/ 1’125,969. Son montos acumulados que incluyen intereses, multas y otros conceptos aplicables. En la ONP, el incumplimiento se relaciona con retenciones; en EsSalud, con aportaciones. El paso de los años ha dejado una factura que ahora exige atención presupuestaria.

Ayabaca ocupa el primer lugar con S/ 965,192. Su UGEL adeuda S/ 826,949 por ONP, en periodos de 2015 a 2026, y S/ 138,243 por EsSalud, entre 2015 y 2022. La sanción también pesa: diez resoluciones de multa vinculadas a ONP acumulan S/ 496,778, más de la mitad de la deuda previsional de esta entidad.

Huancabamba sigue con S/ 820,370. Su mayor pendiente está en EsSalud: S/ 609,940 por periodos de 2014 a 2022. Es la cifra más alta con el seguro de salud entre las entidades revisadas. A ella se añaden S/ 210,430.00 vinculados a ONP, de 2014 a 2024.

En Sullana, el pasivo llega a S/ 588,526. Se distribuye en S/ 339,737 por ONP, correspondientes a 2020-2023, y S/ 248,789 por EsSalud, de 2019 y 2020. Todo el importe previsional informado corresponde a cinco resoluciones de multa. Juntas, Ayabaca, Huancabamba y Sullana concentran más de siete de cada diez soles del total documentado.

El rastro se extiende a Huarmaca, con S/ 465,567 por ONP; Talara, con S/ 197,961, y Paita, con S/ 77,813 por el mismo concepto. Los periodos abarcan 2015-2024 en Huarmaca y Paita, y 2018-2024 en Talara. En la DREP, los S/ 128,997 vinculados a EsSalud corresponden íntegramente a una resolución de multa del periodo 2020.

La presión puede llegar a las cuentas bancarias. La Contraloría advierte sobre posibles embargos, incremento de intereses, costas y gastos, y afectación de la disponibilidad presupuestaria. El riesgo es que esta bola de nieve estreche el margen financiero de las entidades y comprometa recursos necesarios para su operación.

El costo potencial también tiene rostro humano. Los informes alertan sobre riesgos para las prestaciones de salud y el reconocimiento de los aportes previsionales. Advierten, además, que el incumplimiento puede comprometer el otorgamiento oportuno de subsidios por incapacidad temporal, maternidad y lactancia a los servidores, según corresponda.