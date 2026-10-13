Un adolescente de 13 años permanece desaparecido desde la mañana del domingo 11 de octubre, luego de ser arrastrado por las aguas del río Cachi, en el anexo de Tambillo, distrito de Izcuchaca, región Huancavelica, cerca de la confluencia con el río Mantaro.

El menor, identificado como Elvis O. O., había acudido al lugar junto a su madre, Olga Olivar Olivar, de 43 años, para lavar ropa. Según el relato de la mujer, en esas circunstancias el adolescente ingresó al río y fue arrastrado por la fuerza de la corriente, sin que pudieran volver a ubicarlo.

La emergencia fue reportada alrededor de las 11:00 a. m. del domingo. Tras conocer el hecho, efectivos de la Comisaría PNP de Izcuchaca iniciaron las labores de búsqueda y continúan con los esfuerzos para dar con el paradero del menor.

Familia pide apoyo para la búsqueda

Los familiares y vecinos viven momentos de angustia ante la desaparición del adolescente y solicitan que las autoridades refuercen las labores de búsqueda. Según los reportes, la falta de equipos especializados dificultaría las acciones de rescate.

Al momento de desaparecer, Elvis vestía un polo blanco y un buzo azul, características que podrían facilitar su identificación.

La búsqueda continúa en la zona, mientras sus familiares esperan noticias sobre el paradero del menor.