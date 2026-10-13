La Contraloría alertó a la Municipalidad de Castilla sobre el deterioro y la falta de mantenimiento en la cámara de bombeo y seis Sistemas Alternativos de Recolección de Aguas Pluviales (SARE). Además, advirtió que el mal almacenamiento de 14 motobombas compromete la respuesta del municipio ante el Fenómeno El Niño.

El Informe de Visita de Control N° 020-2026-OCI/2407-SVC reveló que el SARE de la Urb. Miraflores–Monterrico no tiene las motobombas instaladas ni caseta de protección. Además, el área presenta maleza, un buzón deteriorado y canaletas colmatadas con aguas servidas y rejas dañadas por falta de mantenimiento.

Con respecto al SARE de la Av. Irazola, los equipos de bombeo presentan acumulación de suciedad y nidos de aves, además de mangueras y acoples deteriorados. En los SARE ubicados desde la Av. Corpac hasta la Av. Jorge Chávez; en el A.H. 28 de Julio y A.H. Las Montero; en la Urb. San Bernardo, A.H. Chiclayito y A.H. Campo Polo; y en el A.H. El Indio y A.H. Las Brisas, no cuentan con los equipos de bombeo instalados ni con estructuras de resguardo para su funcionamiento.

Además, en el almacén del COED, 14 motobombas permanecían a la intemperie sobre un terreno sin pavimentar. Aunque estaban cubiertas con plásticos, la protección es insuficiente contra la radiación, el polvo y la humedad.