Luego de participar en la feria Exportadores 2026 en Shanghái-China, el artesano de paja toquilla, Jairo Jeampier Villegas Solano, se prepara para estar presente en los países europeos de Francia, Italia, España y otros cercanos con sus productos de Biofibras que causaron admiración en el gran país asiático.

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LA GIRA

Del día 1 al 31 de enero 2027 estará en una gira por estos países llevando lo mejor de la artesanía hecha a base de fibras sintéticas en su natal Vichayal, del distrito de La Arena, en cuyo taller confecciona piezas artesanales con materiales de junco, paja toquilla, totora y palma.

“ Gracias a Dios tengo la oportunidad de llevar mi artesanía a Europa. Este año he tenido muchas oportunidades y lo he sabido aprovechar para sacar adelante a las artesanas de mi pueblo. Comenzamos a hacer alianzas para nuevos proyectos en el exterior. Cada triunfo y éxito es para mi tierra bendita y para Piura. Les prometo que Biofibras será escuchado por todo el mundo”, señaló el artesano

Antes de su viaje a Europa, estará en una feria en Miraflores, uno de los distritos más emblemáticos, modernos y turísticos de Lima del 1 al 6 de diciembre con nuevos productos de innovación y nuevas creaciones de lo tradicional a lo moderno, con bellos modelos en carteras y otros accesorios. Asimismo, del 7 al 10 del mismo mes, estará en el distrito de San Isidro en el límite de Magdalena.

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ENSEÑANZAS

Jairo Villegas estuvo participando en Shanghái, luego de haber ganado uno de los 5 cupos entre los emprendedores peruanos, y que llevó como atracción su cartera en forma de pez.

El festival fue promovido por el Puerto de Chancay y Cosco Shipping para impulsar a nuevos emprendedores peruanos hacia el mercado asiático y les abrió paso hacia la Feria Internacional de Importaciones en Shanghái.