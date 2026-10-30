El artesano del distrito de La Arena, Jairo Villegas Solano, representó a la región Piura en la gran final del concurso Exportadores 2026: “De Chancay a Shanghái”, que se realizó en Lima, siendo uno de los ganadores.

Su propuesta artesanal fue una cartera en forma de pez, una creación con la que busca abrirse camino en nuevos mercados, junto a otros artesanos del país, donde se eligieron a los 5 ganadores entre los diez finalistas.

Ellos viajarán con todos los gastos pagados a la ciudad de Shanghái en China, para presentar sus productos en la Feria Internacional de Importaciones de China (CIIE 2026), que se desarrollará del 5 al 10 de noviembre.

“ Biofibras se va a China. Este logro se lo dedico, a mi madre desde el cielo, a mi familia, a mis artesanas, a mi pueblo de Vichayal, a mi distrito de La Arena y a mi hermoso Piura. Llevaré la artesanía peruana al lugar que merece. Gracias a todos por todo su apoyo” , señaló el artesano luego de recibir el reconocimiento..

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ARTE

“ Mi propuesta fue una cartera en forma de pez, es una representación de las playas del norte como Máncora , Zorritos y Punta Sal, hecho a mano en los colores celeste y crema con unas asas de madera natural” , dice.

Jairo es un joven talento que promueve el aprovechamiento sostenible del junco en el ecosistema frágil costero, y que unido a su arte logra crear tejidos maravillosos llenos de identidad y cultura.

Este destacado artesano natural de Vichayal, es además administrador de empresas y se ha convertido en todo un embajador del tejido en paja toquilla, proyectando esta tradición ancestral a través de la innovación.

Para recordar, Jairo Villegas señaló que su primera obra fue una lámpara, y desde entonces las confecciona en forma rústica con material de junco, las cuales las vende a través de las redes sociales.

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TALLER

Pero no solo es un artesano individual. Debido a la alta demanda, creó el taller Biofibra, que da trabajo a más de 180 tejedoras de paja toquilla de Piura, Catacaos y La Arena.

“Lo que comenzó con una lámpara, ahora a través de la Biofibra creo carteras, alfombras, bolsos, sombreros personalizados, tapetes, espejos entre otros productos que son muy apreciados en el Perú y el extranjero” , explicó.

Pero Jairo no se duerme en su laureles y ya tiene en mente abrir tiendas artesanales en varias regiones del Perú, aparte de exportar sus productos.