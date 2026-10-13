Un trabajador minero falleció tras un derrumbe registrado el lunes 12 de octubre en la mina Luicho, ubicada en el distrito de Colta, provincia de Paucar del Sara Sara, región Ayacucho.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Gómez Campos, de 27 años, natural de Lima y residente en el anexo de Huataca. De acuerdo con el reporte de la Comisaría PNP de Colta, el joven fue rescatado con vida y trasladado a la posta de salud del distrito; sin embargo, la médica de turno confirmó su fallecimiento.

La emergencia fue reportada durante el mediodía, luego de que se alertara sobre dos personas que habrían quedado atrapadas dentro de la mina. Tras las labores de respuesta, se logró rescatar a uno de los trabajadores, mientras que Gómez Campos perdió la vida pese a recibir atención médica.

Investigan las causas del accidente

Tras conocerse el derrumbe, se dispuso la paralización de las actividades en la mina y de la salida de carga de mineral, además de convocarse a los trabajadores para apoyar en las labores de rescate.

El accidente generó consternación entre los mineros y pobladores de la zona. Las autoridades deberán determinar las circunstancias en que se produjo el desprendimiento de tierra y establecer si existieron responsabilidades relacionadas con las condiciones de seguridad laboral.