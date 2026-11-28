Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán la final de la Copa Libertadores este sábado, a las 3:00 p. m. (hora Perú), en el estadio Centenario de Uruguay. Ambos clubes se reencuentran desde la definición de la Libertadores que jugaron en 1968, donde los argentinos alcanzaron su primera conquista internacional. Te contamos los números y estadísticas de Inkabet, casa peruana de apuestas deportivas.

De acuerdo con las proyecciones de Inkabet, Palmeiras cuenta con 47 % de posibilidades de vencer a sus contrincantes. Los brasileños han derrotado a rivales difíciles en el camino de esta competencia como Fluminense, Corinthians y Universidad Católica. De la mano del experimentado entrenador Abel Ferreira, el “Verdao” ha ganado este certamen en el 2021 y llegó el año pasado a disputar la definición de la copa contra Flamengo.

En cuanto a los máximos referentes, el “Flaco” López ha marcado 24 anotaciones en este año con Palmeiras y tiene un registro de 81 conquistas en el equipo. Para este domingo, el argentino apunta a ser la llave de gol frente a los bonaerenses.

Por otro lado, Estudiantes de La Plata arriba a la final con la expectativa de coronarse en la Libertadores después de 17 años. Según las probabilidades de Inkabet, existen 21.4 % de oportunidades de que el “León” gane en los 90 minutos este sábado. Recordemos que, hace dos semanas, los argentinos se coronaron campeones de la Supercopa Argentina sobre Independiente Rivadavia.

Asimismo, Guido Carrillo, delantero argentino del “Pincha” con 10 tantos en el año, expresó su emoción sobre el duelo decisivo.

“La final va a ser una fiesta. La gente está enloquecida. Va a ser una jornada para disfrutar. Va a ser espectacular”, señaló a la página oficial de la Copa Libertadores.

El empate entre ambos conjuntos en los 90 minutos tiene un 31.6 % de proyecciones.

¿Qué equipo abrirá el marcador en Montevideo?

Durante la presente edición de la Copa Libertadores, Palmeiras ha marcado 10 de sus 17 tantos en el primer tiempo. Esto significa un 59 % de los goles anotados, mientras que Estudiantes convirtió 5 (42 %) de sus 12 conquistas en la primera mitad de los encuentros.

Si el “Verdao” anota el primer gol en Montevideo, Inkabet da una cuota de 1.78. En cambio, si el “Pincha” abre el partido, la cuota equivale a 2.80.