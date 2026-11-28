El movimiento sísmico fue percibido con una intensidad de entre II y III en la escala de Mercalli en la región Tacna. De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento alcanzó una magnitud de 4.4 y ocurrió durante la noche del viernes.

El epicentro se ubicó a 108 kilómetros al sur del distrito de Tacna, mientras que el foco del temblor se localizó a 68 kilómetros de profundidad. El movimiento se registró exactamente a las 9:55 p. m., según la información difundida por el organismo científico.

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Hasta el momento, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no ha reportado daños personales ni materiales como consecuencia del sismo.

Ante este tipo de emergencias, Indeci recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer o desplazarse durante el movimiento. Si no es posible evacuar el inmueble, se debe buscar una zona de seguridad interna previamente identificada, como los espacios junto a columnas o muros estructurales.