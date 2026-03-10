Pese a que el contrato de las concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT) de Arequipa prohíbe incrementar la tarifa durante la fase preoperativa, algunos buses de distintas empresas elevaron el pasaje urbano de S/1.00 a S/1.50 en varios distritos de la ciudad.

Ante esta situación, la gerenta de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Milagros Chirinos informó que hoy empezarán los operativos de fiscalización y advirtió que, si se detecta a unidades cobrando el nuevo monto, se iniciará un proceso por incumplimiento de contrato contra las empresas concesionarias.

La funcionaria precisó que la sanción podría llegar incluso a la ejecución de la carta fianza, una de las garantías establecidas en el contrato del sistema de transporte.

Si bien reconoció que actualmente existe un incremento en el precio de los combustibles, como gasolina y diésel, remarcó que las condiciones contractuales son claras y no permiten modificar la tarifa en esta etapa del SIT. No obstante, indicó que los transportistas pueden presentar una solicitud formal de reajuste, la cual debe seguir un procedimiento administrativo y una evaluación técnica antes de cualquier decisión.

Asimismo, también se hará operativos contra el transporte informal. Los buses que brinden servicio urbano sin autorización municipal serán intervenidos y trasladados al depósito.

