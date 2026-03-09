Algunos buses de transporte público cobran 1.50 soles el pasaje urbano en Arequipa y colocaron avisos al interior de sus unidades. Es decir un aumento del 50%, pese a que la variación del precio del combustible; gasolina o petróleo no llega a ese porcentaje.

Al respecto, la Municipalidad Provincial de Arequipa advirtió que las unidades del Sistema Integrado de Transportes (SIT) no pueden incrementar la tarifa del pasaje de manera unilateral, debido al contrato de concesión, el cual establece que la tarifa en esta etapa es de un sol.

La Municipalidad fiscalizará a las unidades de transporte y en caso de los vehículos informales también se aplicará las multas y el internamiento de unidades al depósito municipal por prestar el servicio público sin tener los permisos.

Las concesionarias del SIT que quieran aumentar la tarifa del pasaje tendrán que presentar su propuesta de manera formal y con el debido sustento para su evaluación conjunta.

Comunicado de la Municipalidad de Arequipa por el cual advierte a transportistas del SIT la fiscalización (Foto: MPA)

ADVERTENCIA DE TRANSPORTISTAS A MUNICIPALIDAD CON PLAZO DE 48 HORAS

Por otro lado, un comunicado de la supuesta Asociación de Frente de Transportistas Formales de Arequipa, pero sin la firma de dirigentes, da un plazo de 48 horas a la Municipalidad para que presente una solución concreta que permita la suba de pasajes, subsidio económico o precio de combustible preferencial para el transporte urbano formal.

Comunicado de transportistas por el cual piden soluciones a la Municipalidad de Arequipa

De lo contrario, advierten con tomar medidas hasta el retiro de unidades del SIT con el fin de exigir la tarifa que les convenga. Sin embargo, según el contrato, las concesionarias tienen la responsabilidad de garantizar el número de vehículos para cada ruta, así como cumplir la frecuencia del servicio.

