El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este viernes se registraron niveles elevados de radiación ultravioleta (UV)en varias provincias de la región, entre ellas Arequipa, Caravelí, La Unión, Castilla y Condesuyos, debido a la escasa nubosidad.

Asimismo, la entidad advirtió que entre el sábado 11 y el lunes 13 de abril se presentará un incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en zonas de la sierra media y alta.

De acuerdo al pronóstico, durante el mediodía se prevé cielo con poca nubosidad, lo que favorecerá una mayor incidencia de radiación UV. Además, se esperan vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 45 kilómetros por hora, principalmente en horas de la tarde.

Las condiciones climáticas afectarán a diversos distritos de las provincias de Condesuyos, La Unión, Caylloma, Castilla y Arequipa.

Ante este escenario, el Senamhi recomienda a la población mantenerse hidratada, usar ropa de manga larga, sombrero de ala ancha y lentes con protección UV, a fin de evitar daños a la salud.

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