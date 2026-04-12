En la región Arequipa se instaló el 100% de las mesas de sufragio antes de las 10:00 de la mañana, destacando como una de las regiones con mayor eficiencia en el inicio de la jornada electoral a nivel nacional.

La gestora de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) de la ONPE en Arequipa, Brenda López, quien precisó que en toda la región se habilitaron 42,015 mesas de votación distribuidas en 501 locales, ubicados en 109 distritos y 28 centros poblados.

Uno de los hitos de la jornada fue la instalación de la primera mesa de votación a nivel nacional, que se registró a las 4:45 a. m. en la mesa N.° 009038, ubicada en la institución educativa Carlos Noriega Jiménez, en el distrito de Huanuhuanu, provincia de Caravelí.

En contraste, la última mesa en la región se instaló a las 9:40 a. m. en el distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos, completando así el proceso en su totalidad antes del mediodía.

AMPLÍAN HORARIO DE VOTACIÓN

Las elecciones se desarrollan oficialmente desde las 7:00 a. m.; sin embargo, el horario de votación se extendió hasta las 6:00 p. m. Cabe precisar que, a nivel nacional, la ONPE dispuso que las mesas se puedan instalar hasta las 2:00 p. m., debido a la demora en la distribución de material electoral. Todos los ciudadanos que permanezcan dentro de su local de votación hasta las 6:00 p. m. podrán ejercer su derecho al voto.

En cuanto al cierre de la jornada, el conteo de votos y el escrutinio se iniciarán desde las 6:00 p. m., comenzando con la elección presidencial, seguida de senadores nacionales y regionales, diputados y representantes al Parlamento Andino. Posteriormente, las actas serán trasladadas a los centros de cómputo de las ODPE para su procesamiento.

Brenda López recordó que en este proceso ya no se coloca el holograma en el DNI como constancia de votación. En su lugar, los ciudadanos deben firmar y colocar su huella digital en los padrones correspondientes tras emitir su voto.