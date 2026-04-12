Con paso firme y convicción ciudadana, adultos mayores y personas con discapacidad acudieron este día a sufragar en el colegio Carlos W. Sutton, ubicado en la avenida 2 de Mayo, distrito de La Joya demostrando que ni la edad ni las limitaciones físicas son obstáculo para ejercer el derecho al voto.

Entre los votantes se encontraba Hermenegildo Delgado Taipe (natural de Cusco), de 60 años, quien llegó desde el sector de San José, a aproximadamente 40 minutos, del distrito de La Joya para cumplir con su deber cívico. Sin embargo, al llegar al local, las autoridades le informaron que su centro de votación asignado era el colegio Jesús, no el Carlos W. Sutton. A pesar del contratiempo, Hermenegildo no se rindió. Es la primera vez que vota en el distrito de La Joya, donde reside junto a su familia desde hace ocho años.

Con una mirada esperanzadora hacia el futuro, hizo un llamado directo al próximo presidente de la República: “Pedimos más acciones en apoyo a las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas”, remarcando la necesidad de políticas públicas que atiendan a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La misma determinación mostró Jacinta, de 66 años, quien se presentó a votar en muletas. Con entereza y orgullo, dejó un mensaje claro de cumplir con la labor. “No me impide ejercer mi derecho a votar”.

También acudió a las urnas Teodora Limache, de 75 años, quien llegó con su nieto desde el sector El Cruce para cumplir, según sus propias palabras, con su deber como ciudadana. Junto a ella, otros votantes de entre 69 y 70 años completaron un cuadro de participación ejemplar por parte de la tercera edad en este distrito.

Cabe mencionar que la institución educativa es una de las más grandes de la jurisdicción y hoy estuvo marcada no solo por la afluencia de votantes, sino por el testimonio de quienes, pese a las distancias, las muletas o los años vividos, llegaron con la frente en alto a decir presente.