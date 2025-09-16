El distrito de Caylloma celebrará este 4 de octubre sus 483 años de fundación española y se prepara para recibir a más de 5 mil visitantes, según informó el alcalde Juan Delgado Lacacta. La autoridad invitó a turistas nacionales y extranjeros a participar de las festividades y destacó atractivos como la Catarata de Hielo, las ruinas de molinos coloniales, la gastronomía local y la producción de fibra de alpaca.

El programa de celebraciones contempla los Juegos de Antaño, el Concurso de Dibujo y Pintura, y la Feria Agropecuaria, donde los pobladores exhibirán lo mejor de su producción agrícola y ganadera.

El burgomaestre señaló que estas actividades buscan revalorar la identidad histórica del distrito y dinamizar la economía de las familias que viven del turismo. “Estamos promocionando cada vez más nuestros atractivos y confiamos en superar las expectativas de visitantes. Queremos que Caylloma muestre al Perú su cultura y naturaleza”, expresó.

También se viene preparando otras actividades con la finalidad de que toda la población de Caylloma se sume a las celebraciones por su aniversario.