Los pobladores del distrito de Cerro Colorado en Arequipa anunciaron una protesta ante el nuevo retraso en el reinicio de la construcción del hospital Maritza Campos, obra que permanece inconclusa hace ocho años a cargo del Gobierno Regional de Arequipa.

La medida de lucha fue confirmada por el presidente del Frente de Defensa de la Margen Derecha del distrito de Cerro Colorado (Fredemaddicc), Eleazar Chino, quien cuestionó la reciente decisión del Gobierno Regional de Arequipa de anular el proceso de adjudicación de la buena pro otorgada el pasado 27 de enero al Consorcio Ejecutor Maritza Campos.

La anulación del proceso de buena pro se debió a que en las bases del proceso no se habrían considerado requisitos vinculados a la acreditación de la disponibilidad del equipamiento o maquinaria estratégico, como documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compraventa, alquiler u otros similares de la empresa.

Al respecto, Eleazar Chino, recordó que un nuevo proceso de convocatoria tomará varias semanas, lo que prolongará aún más la paralización de la obra, la cual está desde el año 2023. Según el Gobierno Regional de Arequipa, el hospital tiene un avance físico del 58% y que, de acuerdo con el expediente de saldo de obra, se requiere una inversión de 162 millones de soles, financiamiento que fue obtenido con un crédito interno del Gobierno nacional

El dirigente señaló que la paciencia de los vecinos se ha agotado y convocó a los representantes de diversas asociaciones del distrito a una reunión este domingo, a las 3:00 de la tarde, en la plaza Las Torres, ubicada en la Vía 55, donde se definirán las acciones de protesta para exigir que, tras ocho años de espera, el hospital Maritza Campos sea terminado. Según el GRA, se requiere un año de trabajo para terminar la obra.

VIDEO RECOMENDADO