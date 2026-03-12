Los dos primeros proyectos de inversión para la compra de equipos con los que se potenciará la atención de los pacientes en el hospital Honorio Delgado Espinoza fueron aprobados por el Consejo Regional de Arequipa y se ejecutarán durante el transcurso de los siguientes meses.

La unidad prestadora de servicios de Medicina FCsica y Rehabilitación, es una de las primeras beneficiadas con la aprobación de una ficha de Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR) a través de la cual se podrá adquisición un ecógrafo–ultrasonido, camas, camillas para recuperación entre otros implementos, con una inversión de 670 mil soles.

También se aprobó el proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de las Unidades Productoras de Servicios (UPS) Centro Quirúrgico, Hospitalización, Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes, Central de Esterilización y Casa de Fuerza para la atención de pacientes Covid-19 y No Covid-19 en el Hospital Honorio Delgado Espinoza”, por un valor superior a los S/ 45 millones.

Se tiene planeada la adquisición de un tomógrafo, un resonador magnético, la adecuación de la infraestructura hospitalaria y la construcción de nuevos ambientes para la instalación de los equipos en la parte posterior de la torre hospitalaria donde se tendrá que eliminar la chatarra acumulada en el terreno destino para la construcción del bunker. El gerente regional de Salud, Walther Oporto, sostuvo que el compromiso es adquirir equipos con los 160 millones de soles que fueron comprometidos por el gobierno regional de Arequipa, todo será ejecutado mediante la modalidad de obras por impuestos.

COMPRARÁN AMBULANCIAS

El funcionario agregó que también está en proceso de compra ambulancias para el nosocomio regional ya que no posee ninguna, el Goyeneche tiene tres unidades. “No siempre la distribución de recursos en salud se hace de manera correcta y racional y el ejemplo de ello es la distribución de ambulancias. Está en proceso la adquisición de ambulancias para el Honorio Delgado”, dijo tras señalar que también recibirán dos unidades equipadas que se destinarán para el hospital de Camaná.

VIDEO RECOMENDADO