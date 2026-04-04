Aparatosas caídas sufrieron algunos fieles que participaban del tradicional ascenso al cerro Cruz El Siglo en la ciudad de Moquegua, como parte de las actividades religiosas por Semana Santa.

Producto de estos inconvenientes, varias personas resultaron con lesiones de consideración, siendo auxiliados en un primer momento por otros fieles que se encontraban desde tempranas horas en la zona.

Evacuación de heridos

Hasta el lugar se movilizaron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Moquegua, los cuales brindaron atención inmediata a los heridos y realizaron el traslado de algunos afectados hacia emergencia de los centros de salud cercanos.

Son cientos las personas que cada año ascienden a cerros y sitios elevados donde se han colocado cruces para representar el camino de Cristo a su crucifixión. En dichos lugares rezan, piden por la salud de sus familiares y reflexionan acerca del mensaje de salvación de la humanidad.