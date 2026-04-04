El Instituto Nacional de Defensa Civil activó medidas preventivas ante la amenaza de fenómenos hidrometeorológicos en once departamentos del país. El informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres detalla que Ayacucho presenta la mayor cantidad de distritos en la categoría de riesgo muy alto, con un total de 30 jurisdicciones.

Arequipa registra 22 distritos en la misma categoría de máxima vulnerabilidad según el análisis del Cenepred. Mientras que Cusco, Puno y Apurímac forman parte de esta misma lista con 21, 20 y 19 distritos respectivamente.

A su vez, Huancavelica suma 17 distritos en riesgo muy alto, mientras Lima presenta 11. Tacna, Moquegua y Junín presentan el mismo panorama con 3, 1 y 1 distritos en esta condición.

Nota de Prensa N.° 110-2026 | 345 distritos de la sierra centro y sur en riesgo por precipitaciones. Más información ⤵️https://t.co/tcGW1LzOon — COEN - INDECI (@COENPeru) April 4, 2026

Áreas en riesgo alto

Además de los distritos con máxima vulnerabilidad, existen 200 jurisdicciones en la categoría de riesgo alto. Estas se distribuyen en las mismas regiones de la sierra centro y sur, con excepción de Ica.

El documento elaborado por el Cenepred incluye el listado completo de las zonas afectadas. Las autoridades pueden consultar la información detallada para organizar sus planes de contingencia.

El Indeci solicitó a los gobiernos regionales y locales inspeccionar las rutas de evacuación en sus jurisdicciones. Estas vías deben permanecer despejadas, correctamente señalizadas y dirigidas hacia áreas seguras alejadas de cauces fluviales.

La institución también pidió verificar la disponibilidad operativa de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos. Estas unidades deben estar preparadas para responder ante cualquier eventualidad derivada de las precipitaciones.

Medidas para la población

La institución exhortó a la población a tomar acciones preventivas en sus viviendas frente a la amenaza de lluvias intensas. El refuerzo de techos y la instalación de sistemas de alerta temprana son medidas prioritarias recomendadas por el Indeci.

Los sistemas de alerta pueden utilizar silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes en coordinación con las autoridades locales. Estas herramientas facilitarán la respuesta rápida de las comunidades ante cualquier indicio de peligro.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Indeci mantiene vigilancia permanente sobre los departamentos identificados en el informe. Asimismo, la entidad viene coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico anunciado.

El organismo evalúa en tiempo real cualquier novedad relacionada con las precipitaciones. Esta supervisión permite activar protocolos de respuesta inmediata cuando las condiciones lo requieran.