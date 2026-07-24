Luis Acuache fue condenado a 12 años de prisión efectiva por el delito de robo agravado, tras haber asaltado a una joven en el distrito de Chaparra, provincia de Caravelí. El fallo fue emitido por el Poder Judicial luego de que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí acreditó su responsabilidad en el ataque ocurrido la noche del 20 de enero de 2026.

Según la investigación de la Fiscalía, Acuache ingresó a un local del barrio Chino armado con un cuchillo, con el que amenazó a la víctima y le arrebató su celular. En el forcejeo, la joven sufrió una herida en la mano. Minutos después, la policía lo capturó tras una breve persecución y le incautó el arma y el teléfono sustraído.

El fiscal provincial Marco Camacho Ccora dispuso diligencias inmediatas, como la incautación de los bienes, la declaración de la víctima y testigos, además de la revisión de cámaras de seguridad. Con estas pruebas, la Fiscalía demostró la autoría del acusado, quien ya cumplía prisión preventiva desde el momento de su detención.

Además de la condena, el sentenciado deberá pagar S/ 500 de reparación civil a favor de la agraviada. El hombre permanecerá recluido hasta enero de 2038.