Las intensas lluvias que se registran en Arequipa dañaron la estructura de al menos 135 instituciones educativas en diferentes provincias de la región, en mayor proporción en la provincia de Arequipa, comprometiendo el inicio del año escolar 2026.

De acuerdo al reporte del gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzalez, a los ministros que llegaron a Arequipa, el mayor número de daños se concentró en la UGEL Norte, donde 87 colegios fueron afectados. En la UGEL Sur se reportaron 43, en Caylloma 15, en Condesuyos 2 y la UGEL La Joya 3.

Del total, 29 instituciones presentaron daños graves, 78 moderados y 44 daños leves, evidenciando una situación que exige atención inmediata para evitar mayores riesgos a estudiantes y docentes.

Frente a este panorama, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa anunció que emitirá un comunicado oficial delegando a los directores de colegios particulares la decisión de iniciar o postergar las labores escolares previstas para el 2 de marzo de 2026.

En el caso de los colegios públicos, el inicio del año escolar está programado para el 19 de marzo; sin embargo, debido a las persistentes precipitaciones y los daños en diversas vías de comunicación, las autoridades evalúan si será posible cumplir con el cronograma establecido.

REQUERIMIENTOS PARA ATENDER AL SECTOR EDUCACIÓN

Para atender la emergencia se requirió 104 módulos prefabricados para reemplazar aulas inhabitables, mil calaminas para reforzar los techos, geomembranas y plásticos para proteger techos, así como 5 mil sacos terreros para contener filtraciones e inundaciones. Además, se necesitan 50 bombas de agua, mil kits de prevención de riesgos, reposición de bienes deteriorados, equipos de protección personal y material educativo que fue dañado por el agua.

La respuesta también contempla la activación de brigadas de soporte socioemocional para atender a los estudiantes afectados, la entrega de material lúdico y pedagógico, entre otros.

